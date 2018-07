Hamburg (dpa) - Die tierischen Helden des Animationsfilms «Madagascar 3 - Flucht durch Europa» sind auf Anhieb auf Platz eins der Cinemaxx-Kinocharts gerast. In ihrem schwindelerregenden 3D-Abenteuer wollen die vier Freunde Alex, Marty, Melman und Gloria endlich in ihren New Yorker Zoo heimkehren.

Dagegen kam Til Schweigers Actionfilm «Schutzengel» nicht an und musste seine Spitzenposition der Vorwoche gegen den dritten Platz eintauschen. Hinter «Madagascar 3» erreichten die Action-Stars Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt mit ihrem Science-Fiction-Drama «Looper» auf Anhieb Platz zwei. Die Komödie «Wie beim ersten Mal» mit Meryl Streep und Tommy Lee Jones rutschte auf Rang vier. Der von Tim Burton («Dark Shadows») produzierte Blutsauger-Film «Abraham Lincoln Vampirjäger» landete als Neueinsteiger auf dem fünften Platz.

Die Top-5-Filme wurden vom 4. bis 7. Oktober in 265 Sälen der Cinemaxx-Gruppe (etwa 68 500 Plätze) ermittelt.