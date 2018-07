New York (SID) - Die deutschen Football-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer blicken auf ein erfolgreiches Wochenende in der US-Profiliga NFL zurück. Verteidiger Kuhn feierte mit Super-Bowl-Champion New York Giants am fünften Spieltag durch ein 41:27 gegen die weiterhin sieglosen Cleveland Browns ebenso den dritten Sieg wie Tackle Vollmer mit den New England Patriots durch ein 31:21 gegen die Denver Broncos.

Einen NFL-Rekord stellte Drew Brees von den New Orleans Saints auf. Der Quarterback verbuchte beim 31:24-Erfolg seines Teams gegen die San Diego Chargers im 48. Spiel nacheinander einen Touchdown. Brees löschte damit die 52 Jahre alte Bestmarke von Johnny Unitas. Vor Brees war kein Quarterback näher als zehn Touchdowns an den Unitas-Rekord herangekommen.