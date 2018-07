Paris (AFP) Nach dem landesweiten Großeinsatz gegen mutmaßliche islamistische Extremisten in Frankreich sucht die Polizei offenbar nach weiteren Verdächtigen. Innenminister Manuel Valls sagte am Montag dem Sender RTL, es werde "wahrscheinlich, vielleicht" weitere Festnahmen geben. Er warnte zugleich, es gebe "dutzende, hunderte Individuen", die sich auf gleiche Weise organisieren könnten wie die am Wochenende ausgehobene Islamistenzelle.

