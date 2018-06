Paris (AFP) Der Polizeiskandal in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille weitet sich immer mehr aus. Inzwischen seien 30 von insgesamt 70 Mitglieder einer Spezialeinheit für den Norden der Stadt suspendiert worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Ermittlerkreisen. Zwölf von ihnen waren bereits am Freitag suspendiert worden, seitdem mussten 18 weitere Beamte ihren Dienst quittieren.

