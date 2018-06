Nizza (AFP) Weil sie in einem Musikvideo mit echten Waffen geschossen haben sollen, ist gegen zwei Rapper aus der südfranzösischen Hafenstadt Nizza ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Eine Auswertung des Videos habe ergeben, dass die Musiker der Band Negrescro tatsächlich mit scharfen Waffen geschossen hätten, verlautete am Montag aus Ermittlerkreisen. Auf dem Clip, den die Band aus dem Problemviertel Ariane im Juli ins Internet gestellt hatte, feuern zwei Maskierte mit einer Kalaschnikow und einer Shotgun in die Luft.

