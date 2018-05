Frankfurt/Main (SID) - "Jugend forscht" und Déjà-vu-Erlebnis bei der Frauenfußball-Nationalmannschaft: Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird beim anstehenden Länderspiel-Doppelpack in den USA am 21. und 24. Oktober mit fünf aktuellen U20-Vizeweltmeisterinnen antreten. Bundestrainerin Silvia Neid hat Dzsenifer Marozsan, Luisa Wensing, Leonie Maier, Lena Lotzen und Laura Benkarth in das 23-köpfige Aufgebot berufen. Alle fünf waren vor einem Monat dabei, als das WM-Finale der U20 mit 0:1 (0:1) verloren wurde - ausgerechnet gegen die USA.

"Diese Einladungen sind auch eine Anerkennung für die guten Leistungen, die die Spielerinnen bei der WM in Japan gezeigt haben", sagte Neid: "Jetzt müssen sie allerdings den nächsten Schritt gehen und zeigen, dass sie auch auf diesem anspruchsvollen Niveau dauerhaft bestehen können. Dafür ist die Reise in die USA mit den beiden Spielen gegen diesen starken Gegner genau das Richtige."

Maier und Torhüterin Benkarth haben noch kein Spiel für die A-Mannschaft absolviert. Benkarth, die zur besten Torhüterin der U20-WM gewählt worden war, wurde sogar zum ersten Mal berufen. Im Kader stehen neun Spielerinnen des kriselnden 1. FFC Frankfurt, aber keine von Meister Turbine Potsdam. Vizemeister VfL Wolfsburg stellt sechs Spielerinnen. Nicht dabei ist die schwer verletzte Frankfurter Spielmacherin Fatmire Bajramaj (Kreuzbandriss).

Dagegen kehren Linda Bresonik, Alexandra Popp und Verena Faißt nach Verletzungspausen zurück. "Wir sind froh, dass die drei wieder fit sind und wir wieder mit ihnen planen können", äußerte Neid. "Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich im Kreise der Nationalmannschaft zu zeigen." Neid sieht die Spiele gegen den Erzrivalen und Olympiasieger als Auftakt der Vorbereitung auf die EM-Endrunde im kommenden Jahr in Schweden (10. bis 28 Juli). Dort tritt der zweimalige Welt- und siebenmalige Europameister als Titelverteidiger an.

"Wir haben jetzt die Möglichkeit, gegen Topmannschaften zu spielen, um zu sehen, woran wir bis zur Europameisterschaft noch arbeiten müssen", sagte die Trainerin: "Gegen die USA wird vor allem ein gutes Abwehrverhalten gefragt sein. Wir müssen mit großen Kompaktheit auftreten, mit Durchsetzungsvermögen, Ballsicherheit und Spielintelligenz. Diese Begegnungen werden für uns sicher eine Standortbestimmung."

Die deutschen Fans müssen sich allerdings auf Nachtpartien einstellen. Das erste Spiel in Bridgeview/Chicago beginnt um 1.06 Uhr deutscher Zeit und wird live im ZDF übertragen. Die zweite Begegnung in East Hartford wird um 1.30 Uhr angepfiffen, und ist in Deutschland nicht im TV zu sehen.

Bei ihrem bisher letzten Auftritt in den USA kassierte das deutsche Team im Mai 2010 in Cleveland ein 0:4-Pleite. Das war gleichzeitig die bislang letzte Partie gegen die USA. Insgesamt konnten die Deutschen nur 5 von 28 Spielen gegen den zweimaligen Weltmeister gewinnen.