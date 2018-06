Berlin (dpa) - Nach seiner Wutrede hat Bruno Labbadia Unterstützung von Kollege Felix Magath bekommen. Es werde wirklich respektlos mit den Trainern umgegangen, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im NDR-Sportclub. Es sei so, wie es Labbadia gesagt habe: Es habe sich eingebürgert, wenn was schief laufe, dann gebe man dem Trainer die Schuld. Labbadia war nach dem 2:2 in Stuttgart ausgerastet. Es könne nicht sein, dass hier der Trainer immer wie ein Depp hingestellt werde, schimpfte er.

