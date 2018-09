Madrid (dpa) - Cristiano Ronaldo hat sich im Clásico nur leicht verletzt. Der portugiesische Fußball-Superstar von Real Madrid verstauchte sich beim packenden 2:2 auswärts gegen den Erzrivalen FC Barcelona die linke Schulter.

Weitere Untersuchungen bei Ronaldo zuhause durch die Real-Ärzte haben ergaben, dass es sich um keine schwere Verletzung handle. Ronaldo müsse sich keinen weiteren Tests im Krankenhaus unterziehen. Das teilte der spanische Meister auf seiner Homepage mit. Auch seinem Einsatz am Freitag für die portugiesische Nationalmannschaft steht nichts mehr im Weg.

Ronaldo sollte nun zum Team nach Óbidos stoßen, für das in Moskau gegen Russland und am 16. Oktober in Porto gegen Nordirland zwei wichtige Qualifikationsspiele für die WM 2014 in Brasilien anstehen. Ronaldo sei zwar weiter unter Beobachtung, es bestünden aber keine Probleme für die beiden Partien. Darüber habe Real den portugiesischen Verband bereits informiert.