Rüsselsheim/Berlin (dpa) - Der Caterer Sodexo lässt die Art der Entschädigung für Schulen und Tausende Schüler nach der Brechdurchfall-Epidemie vorläufig offen. «Wir wissen, dass wir entschädigen wollen, wir wissen aber noch nicht, wen, wie und wann», sagte Tim Bechtel von der PR-Agentur des Unternehmens.

Tiefkühl-Erdbeeren aus China sollen für Brechdurchfall bei 11 000 Menschen verantwortlich sein. Sie wurden von mehreren Großküchen in Ostdeutschland verarbeitet, darunter von Sodexo-Betrieben. Das Unternehmen hatte sich am Freitag bei den betroffenen Kindern und Familien entschuldigt und die Entschädigungen angekündigt.

Zu den Erregern der Brechdurchfall-Epidemie in Ostdeutschland rechnet das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Mitte der Woche mit möglicherweise neuen Erkenntnissen. Verbraucherschützer forderten unterdessen mehr Transparenz für amtliche Kontrollergebnisse aus Großküchen.

Zunächst werde der Abschlussbericht abgewartet, an dem das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) sowie das Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit arbeiteten, sagte Bechtel. Sodexo rechnet in den kommenden Tagen mit dem Bericht. Erdbeerproben aus Sachsen würden noch immer untersucht, sagte die Sprecherin des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Nina Banspach, am Montag.

«Erst auf Basis der genauen Faktenlage können wir die möglichen Versäumnisse bewerten», sagte Bechtel. «Einzelheiten zum Ausgleich Betroffener werden derzeit erarbeitet.» Unklar sei unter anderem, ob die Schüler oder aber die Schulen entschädigt würden und ob dies mit Geldbeträgen oder etwa Sachmittel geschehen solle.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch forderte, dass die Kontrollergebnisse aus Schul- und Kita-Kantinen sowie bei Caterern nicht mehr wie «Staatsgeheimnisse» behandelt werden. Nur durch Transparenz könne festgestellt werden, wie intensiv Caterer überprüft werden, die an besonders empfindliche Verbrauchergruppen Menüs liefern, sagte der stellvertretende Foodwatch-Geschäftsführer Matthias Wolfschmidt.

Der Bundesverband der Regionalbewegung kritisierte die weiten Transportwege der Lebensmittel und forderte eine «regionale Herkunft der Schulverpflegung». Diese ermögliche in erster Linie einen hohen Frischegrad. «Durch die Einbindung regionaler, leistungsstarker mittelständischer Betriebe kann somit auch die Wirtschaftskraft rund um einen Schulstandort gestärkt werden», sagte der Verbandsvorsitzende Heiner Sindel.

RKI

Foodwatch

Bundesverband der Regionalbewegung

BVL