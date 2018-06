Potsdam (dpa) - Die Geiselnahme eines Geschäftsmannes in Berlin steht nach Einschätzung der Polizei im Zusammenhang mit Anschlägen auf die Unternehmerfamilie Pepper vor mehr als einem Jahr. Die Ermittler gehen von einem «äußerst gefährlichen Täter» aus, der seine Tat detailliert geplant hat. Nach dem Mann wird noch gefahndet. Er hatte den 51-Jährigen Investment-Manager am vergangenen Freitag in dessen Haus im brandenburgischen Storkow gefangen genommen und verschleppt. Dem Berliner gelang jedoch am Sonntag die Flucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.