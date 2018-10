Berlin (dpa) - Neuer Partner für Air Berlin: die Fluggesellschaft bündelt ihre Kräfte mit der französisch-niederländischen Air France-KLM. Auch der arabische Air-Berlin-Großaktionär Etihad ist bei der neuen Kooperation mit an Bord. Die drei Gesellschaften vermarkten ihre Flüge künftig gegenseitig im sogenannten Codesharing unter eigenen Flugnummern und bieten Kunden auf diese Weise zusätzliche Flugziele an. Für Air-Berlin-Kunden kommen dank Air France zunächst sechs neue Ziele in Frankreich hinzu, darunter Montpellier, Marseille und Toulouse.

