Düsseldorf (dpa) - Showmaster Markus Lanz wünscht sich die schwergewichtige Komikerin Cindy aus Marzahn bei «Wetten, dass..?» auch künftig an seiner Seite. Auf die Frage des Branchendienstes «dwdl.de», ob Cindy in den kommenden Sendungen seine Assistentin bleibe, antwortete Lanz: Wenn es nach ihm ginge: sehr gerne. Das neue «Wetten, dass..?» hatte am Samstagabend in Düsseldorf seine Premiere erlebt.

