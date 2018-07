Kabul (AFP) Die Regierung in Kabul könnte nach dem Abzug der internationalen Truppen im Jahr 2014 aus Afghanistan nach Ansicht einer Nichtregierungsorganisation scheitern. Diese Gefahr bestehe vor allem, wenn die Präsidentschaftswahlen im selben Jahr erneut unter Fälschungsverdacht stünden, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der International Crisis Group. "Es besteht eine reale Gefahr, dass das Regime in Kabul beim Rückzug der NATO kollabiert", schreibt die Afghanistan-Expertin Candace Rondeaux darin. "Das Fenster für Gegenmaßnahmen schließt sich sehr schnell."

