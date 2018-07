Wien (AFP) Ein Politiker in Österreich hat mit Aussagen über die slowenische Minderheit in Kärnten für Entrüstung gesorgt. "Man hat den Eindruck, dass in Kärnten mehr Slowenen als richtige Kärntner leben", sagte der Finanz-Landesrat von Kärnten, Harald Dobernig, einem Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Sonntag zufolge auf einer Veranstaltung. Er kritisierte demnach, es wirke wie eine "Einstiegsdroge" für die Kärntener Slowenen, dass nach jahrzehntelangem Streit 164 zweisprachige Ortsschilder aufgestellt worden seien.

