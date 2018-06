Erfurt (dpa) - Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl ist bei den Gedankenspielen über künftige Koalitionen auch ein schwarz-grünes Bündnis wieder ins Spiel gekommen. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin erteilte derartigen Spekulationen allerdings eine klare Absage. Es werde weder im Bund noch nach der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen im Januar eine Koalition der Grünen mit der Union geben, sagte Trittin der «Thüringer Allgemeinen». Dies liege nicht nur am Streit um die Atomendlager-Suche, sondern auch an der harten Haltung der niedersächsische CDU in der Abschiebepolitik.

