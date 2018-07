Stockholm (AFP) Die Schwedische Nobel-Akademie hat bestätigt, dass der diesjährige Preisträger des Literaturnobelpreises am Donnerstag bekannt gegeben wird. Sekretär Peter Englund werde den oder die Geehrten am Donnerstag um 13.00 Uhr MESZ verkünden, erklärte die Akademie am Montag in der schwedischen Hauptstadt. Im Gegensatz zu den anderen Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaften sowie dem Friedensnobelpreis wird der Termin für die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises immer erst wenige Tage vorher offiziell bestätigt. Traditionsgemäß ist es aber der Donnerstag.

