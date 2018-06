Stockholm (AFP) Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die Forscher Shinya Yamanaka aus Japan und John B. Gurdon aus Großbritannien. Das gab die Nobel-Jury des Karolinska-Instituts am Montag in Stockholm bekannt. Im vergangenen Jahr hatten drei Wissenschaftler auf dem Gebiet des menschlichen Immunsystems den Preis zuerkannt bekommen.

