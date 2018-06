Rio de Janeiro (SID) - Mit überwältigender Mehrheit ist Eduardo Paes als Bürgermeister von Rio de Janeiro wiedergewählt worden. Er lenkt damit für weitere vier Jahre die Geschicke in der Gastgeberstadt der Olympischen Sommerspiele 2016. Paes hatte vor wenigen Wochen zum Abschluss der Londoner Spiele die Olympische Flagge aus den Händen seines Londoner Amtskollegen Boris Johnson erhalten.

Mehr als zwei Millionen Cariocas - doppelt so viele wie sein stärkster Gegenkandidat auf sich vereinen konnte - sprachen sich für eine zweite Amtszeit des 42-jährigen Paes aus. Damit votierten sie auch für eine Fortsetzung der mit Blick auf die Fußball-WM 2014 und Olympia 2016 auf den Weg gebrachten Projekte.

Die Hauptaufgaben von Paes sind die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, die Entgiftung der Gewässer, auf denen auch olympische Wettbewerbe stattfinden sollen, sowie die Bereitstellung von Basisdiensten in den Armenvierteln. Mit seinem bereits bewährten Programm "Choque de Ordem" (Ordnungsschock) will Paes zudem Gewalt und Chaos in der Olympiastadt weiter eindämmen und sie damit für Einwohner und Touristen sicherer machen.