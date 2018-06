Shanghai (SID) - Routinier Tommy Haas hat beim ATP-Turnier in Shanghai die zweite Runde erreicht. Der 34-Jährige setzte sich in seinem Auftaktmatch bei der mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 gegen den an Nummer neun gesetzten Spanier Nicolas Almagro durch.

Davis-Cup-Spieler Philipp Petzschner (Bayreuth) und der Stuttgarter Michael Berrer sind dagegen in der ersten Runde ausgeschieden. Petzschner scheiterte nach erfolgreich überstandener Qualifikation mit 6:7 (2:7), 4:6 an dem Franzosen Benoit Paire. Berrer, ebenfalls über die Qualifikation ins Hauptfeld gelangt, musste sich dem Italiener Andreas Seppi mit 2:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben.

Auch Florian Mayer (Bayreuth) steht im Hauptfeld, sein erster Gegner ist am Dienstag der Australier Bernard Tomic. Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat die zweite Runde bereits erreicht. Seinen nächsten Gegner ermitteln der Spanier Feliciano Lopez und der Kolumbianer Alejandro Falla.