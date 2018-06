Berlin (dpa) - Nach 17 Jahren als Profi hat Rainer Schüttler laut einem Zeitungsbericht seine Tennis-Karriere beendet. «Ich wusste nicht genau, wo mein Weg hingeht. Es war ein schleichender Prozess. Ich wollte mir am Ende ganz sicher sein», sagte der 36-jährige Korbacher der «Bild»-Zeitung.

Schüttler gewann in seiner Laufbahn vier Einzeltitel und sicherte sich nach Angaben der ATP mehr als 7,4 Millionen Dollar Preisgeld. Im Jahr 2004 erreichte er mit Rang fünf seine höchste Platzierung in der Weltrangliste, ein Jahr zuvor zog er bei den Australian Open ins Finale ein. Zuletzt war er im Januar in der Qualifikation zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Australien gescheitert.

Nach «Bild»-Informationen werde Schüttler am Dienstag erklären, dass er mit dem Manager Ion Tiriac den World Team Cup in Düsseldorf gekauft habe. «Durch meine langjährige Botschafter-Rolle für den World Team Cup hatten sich die bisherigen Macher Horst Klosterkemper und Dietlof von Arnim für unsere Bewerbung entschieden. Da haben wir zugeschlagen», sagte Schüttler. «Auf der Welt gibt es keinen Besseren als Tiriac. Einen optimaleren Start in mein neues Berufsleben kann ich nicht haben.»

In der vergangenen Woche war nach 34 Jahren das Aus für den World Team Cup verkündet worden. Im kommenden Jahr sei geplant ein Herrenturnier anstatt der Mannschafts-WM zu veranstalten, sagte Schüttler.

«Bild»-Interview