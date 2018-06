Köln (dpa) - Turnstar Fabian Hambüchen hat am 8. Oktober sein Studium an der Sporthochschule Köln aufgenommen. Er wird in den nächsten Jahren die Studienrichtung Sportmanagement und Sportkommunikation belegen.

«Ich bin schon sehr gespannt auf die kommenden Wochen», sagte er. Obwohl der Semesterplan für Theorie und Praxis dicht gedrängt ist, muss der Reck-Spezialist kaum Abstriche am bisherigen Trainingspensum machen. «Wenn die Turn-Höhepunkte viele Trainingslager erfordern, kann ich auch mal Kurse aufschieben und im nächsten Semester nachholen. Niemand zwingt mich, in der Regelstudienzeit von sechs bis acht Semestern fertig zu werden. Das nimmt einem viel Druck», meinte Hambüchen zu seinem Start in einen neuen Lebensabschnitt, zu dem auch der Bezug einer neuen Dreizimmer-Wohnung gemeinsam mit Freundin Caroline unweit der Hochschule gehört. «Wir freuen uns riesig auf unser neues Heim», meinte Hambüchen.

Bevor er das Studium Angriff nehmen durfte, galt es einige auch für einen Top-Turner nicht so ganz einfache Hürden zu überspringen. «Für die 1:40-Minuten-Norm über 100 Meter Freistil musste ich in der Vorbereitung einiges tun. Das war hart, aber ich habe es geschafft», berichtete er. Auch die Normzeit im 3000-Meter-Lauf habe ihm alles abverlangt.