Telgte (dpa) - Die Firma Takko aus Telgte in Nordrhein-Westfalen ruft bundesweit Damenshort aus ihrer Kollektion «Flame» zurück. Nach Mitteilung des Bekleidungsproduzenten wurde im Tascheninnenfutter des Produktes «Orange» eine zu hohe Konzentration eines sogenannten Azofarbstoffs festgestellt. Von der Farbe gehe ein deutliches gesundheitliches Risiko aus, schrieb die Firma. Auf Nachfrage bestätigte eine Sprecherin, dass der Farbstoff in zu hoher Konzentration als krebserregend gilt. Die Hosen könnten in allen Takko-Filialen zurückgegeben werden.

