Stockholm (dpa) - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an John Gurdon aus Großbritannien und Shinya Yamanaka aus Japan. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Die Nobelpreise sind mit umgerechnet derzeit rund 930 000 Euro je Sparte dotiert. Sie werden traditionell am 10. Dezember überreicht, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

