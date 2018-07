Berlin/Stockholm (dpa) - Forscher haben eine Art Jungbrunnen entwickelt: Hautzellen eines Menschen werden zu jungen Nervenzellen umgewandelt. Aus Schwanzzellen einer Maus entsteht ein komplett neues Tier.

Dazu programmieren Wissenschaftler die Zellen zunächst in eine Art Embryonalzustand zurück und lenken ihre Entwicklung dann in die gewünschte Richtung. Grundlage dafür ist die vor erst sechs Jahren veröffentlichte Technik des diesjährigen Medizin-Nobelpreisträgers Shinya Yamanaka (50) von der japanischen Universität Kyoto. Er stützt sich auf Erkenntnisse des Briten John Gurdon (79) von der Universität Cambridge, der die hohe Auszeichnung ebenfalls erhält.

Das Ziel der neuen Technik: Die verjüngten Zellen sollen zerschlissenes Gewebe ersetzen oder als Versuchsobjekte für die Forschung dienen. Eine Heilung von Patienten ist aber noch weit entfernt.

Gurdon steckt vor mehr als einem halben Jahrhundert das Erbgut einer ausgewachsenen Zelle in eine entkernte Frosch-Eizelle - mit dem Ergebnis, dass die entstandene Zelle embryonale Eigenschaften hat. 1962 beweist Gurdon auf diese Weise, dass erwachsene Zellen alle ihre Eigenschaften behalten: Auch wenn sie etwa als Zellen in Haut oder Haaren ausbildet sind, können sie zurück in eine Art Embryonalstadium gelangen. Zudem klonte Gurdon erstmals ein Tier: einen Frosch.

Die Klontechnik beim Menschen ist ethisch höchst umstritten und in vielen Ländern - auch Deutschland - verboten. Im Jahr 2006 gelingt es Yamanaka zusammen mit dem Japaner Kazutoshi Takahashi, diese Technik zu umgehen. Nach vielen Versuchen findet er vier Kontrollgene namens Oct3/4, Sox2, c-Myc und Klf4, die er in Mäusezellen einschleust. Diese setzen eine Kaskade von Reaktionen in Gang, so dass die Zellen sich verjüngen. Das Ergebnis nennt er induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen). Allerdings ist der Einsatz von Genen in das Erbgut immer mit einem Krebsrisiko verbunden, das Gen c-Myc galt sogar als krebsverdächtig.

Doch die Forschung entwickelt sich rasant: Schritt für Schritt können die Forscher auf ein Kontrollgen nach dem anderen verzichten, um die iPS-Zellen herzustellen. Im Februar 2009 präsentiert der Münsteraner Prof. Hans Schöler iPS-Zellen von Mäusen, die er nur mit Hilfe eines Kontrollgens aus Nervenstammzellen gewonnen hatte. Ende April 2009 nutzt ein deutsch-amerikanisches Forscherteam, darunter Schöler, nur noch Kontrolleiweiße (Proteine), um die Hautzellen von Mäusen zurückzuprogrammieren. Das Team nennt sein Produkt piPS-Zellen (protein-induced pluripotent stem cells). Damit ist das zusätzliche Krebsrisiko ausgeschlossen, das beim Einsatz von neuen Genen besteht.

Im September 2009 schaffen chinesische Forscher aus den Zellen einer Maus sogar lebende Nachkommen. 2011 gelingt es Jürgen Hescheler (Köln) und Karl-Ludwig Laugwitz (München), iPS-Zellen von Patienten mit einer Augenerkrankung zu gewinnen.

Doch die Forscher warnen selbst vor Euphorie. «Wissenschaft ist voller Überraschungen», sagt Yamanaka, anlässlich der Verleihung des renommierten Lasker-Preises im Oktober 2009. Im ersten Experiment als Student habe sich eine Arznei, von der er angenommen habe, sie steigere den Blutdruck, als Blutdrucksenker herausgestellt. Nach seiner Doktorarbeit habe sich ein Gen, das großen Nutzen für die Gentherapie versprach, als krebserregend erwiesen. «Die iPS- Zelltechnologie steckt weiterhin in den Kinderschuhen.»

Presseerklärung Yamanaka