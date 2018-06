Kairo (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat am Dienstag die Generalamnestie für "Unterstützer der Revolution" in Ägypten begrüßt. Zugleich kritisierte die Organisation die vage Formulierung des Dekrets, das am Montag von Präsident Mohammed Mursi anlässlich des hundertsten Tages im Amt erlassen worden war. Laut Heba Morayef von HRW könnte die unklare Unterscheidung zwischen politischen Häftlingen und Kriminellen von den Behörden benutzt werden, um Teilnehmer an Demonstrationen weiter in Haft zu halten.

