Malabo (AFP) Um sicherzugehen, dass der Unabhängigkeitstag stilvoll begangen wird, hat das afrikanische Äquatorialguinea eine Reihe von Anweisungen erteilt. "Um einen reibungslosen Ablauf" der Feierlichkeiten im Geburtsort von Präsident Teodoro Obiang Nguema am Freitag zu gewährleisten, sei das Tragen von Latschen und kurzen Hosen sowie der Gebrauch von Mobiltelefonen, das Trinken von Alkohol und das Mitführen von Messern an dem Tag verboten, verfügte Innenminister Engonga Nguema Onguene in einer am Montag im staatlichen Radio verlesenen Erklärung.

