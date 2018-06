Barcelona (SID) - Ohne Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks am Dienstagabend ihr letztes Vorbereitungsspiel in Europa gegen den FC Barcelona 85:99 (40:42) verloren. Nach Angaben der Dallas News fiel Nowitzki für das Duell mit dem 16-maligen spanischen Meister wegen Kniebeschwerden aus.

Der 34-Jährige musste damit drei Wochen vor dem Start der neuen Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Schon beim mühevollen 89:84-Sieg am Samstag bei Alba Berlin fehlte "Big D" die Bindung zum Spiel der Mavs.

Vor seiner 15. Saison in der NBA hatte Nowitzki mit seinem runderneuerten Team zum ersten Mal einen Trip nach Europa unternommen. Im Trainingslager und während der zwei Spiele wollte das Team um Trainer Rick Carlisle an der Feinabstimmung vor dem Saisonstart am 30. Oktober bei Meisterschaftsfavorit Los Angeles Lakers arbeiten.