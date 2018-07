Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem zwischenzeitlichen Plus haben sich beim Dax am Ende doch die Pessimisten durchgesetzt. Einmal mehr drückten die europäische Schuldenkrise und Konjunktursorgen auf die Stimmung.

Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex 0,78 Prozent tiefer bei 7234,53 Punkten und damit nur wenig über seinem Tagestief. Er knüpfte so an seinen schwachen Wochenauftakt an. Für den MDax ging es um 0,41 Prozent auf 11 203,37 Punkte bergab. Der TecDax verabschiedete sich 0,56 Prozent schwächer bei 820,15 Punkten aus dem Handel.