Frankfurt (dpa) - Nach seinem schwachen Wochenstart hat der Dax am Dienstag keinen klaren Trend gezeigt. Nach einem freundlichen Start wurde der Leitindex zeitweise von Wachstumssorgen deutlich ins Minus gedrückt, bevor er bis zum Nachmittag wieder den Dreh knapp ins Plus schaffte.

Zuletzt rückte er um 0,11 Prozent vor auf 7.299,54 Punkte. Der MDax mittelgroßer Werte legte um 0,17 Prozent auf 11.268,64 Punkte zu. Dagegen blieb es für den TecDax bei einem Abschlag von 0,40 Prozent auf 821,44 Punkte.

"Die Risiken für eine ernsthafte globale Konjunkturabkühlung sind alarmierend hoch", warnt der IWF in seinem am Dienstag in Tokio veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick. Auch für Deutschland senkte die Institution wegen der unsicheren Lage ihre Prognose deutlich. Die drohende Abwärtsspirale würde auch stark wachsende Schwellenländer wie China erfassen. "Ist die aktuelle konjunkturelle Schwäche nur eine Delle, oder wächst sie sich zu einer kräftigen Beule aus?" - das ist aus Sicht des Strategen Robert Halver von der Baader Bank die Frage.

Neben den Unsicherheiten um die Weltkonjunktur sah Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank auch die Sorgen um Spanien als erneute Belastung. "Das Loch im spanischen Haushalt dürfte größer als erwartet ausfallen. Da sich Spanien jedoch noch weigert, unter den neu gegründeten ESM zu schlüpfen, bleiben auch hierbei die Unsicherheiten groß", so der Experte. Einem Händler zufolge wurde der Markt zeitweise auch mit einer deutlich gestiegenen spanischen Anleiherendite verwirrt, die zwischenzeitlich wieder korrigiert wurde. Dies habe eine leichte Erholung gestützt.

EZB-Chef Mario Draghi mit seiner Rede vor dem Europäischen Parlament und die Fortsetzung des Treffens der Euro-Finanzminister hielten den Markt ebenfalls in Atem. Deutschland und Frankreich setzten sich mit einer europäischen Finanzsteuer durch - wenn auch nur im kleinen Rahmen. Obwohl die Steuer nicht in der gesamten EU umsetzbar ist, wollen elf EU-Länder mitmachen, darunter auch die Schwergewichte Spanien und Italien.

Die Aktien der Deutschen Börse, die das Thema Finanzsteuer besonders betrifft, verloren 0,36 Prozent. Die tags zuvor besonders gebeutelten Autotitel zeigten sich deutlicher erholt. VW-Vorzüge waren mit plus 1,55 Prozent der Dax-Favorit. Die Zahl der Auslieferungen des Konzerns legte von Januar bis September 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Prozent zu.

Dies berichtete das Unternehmen in einer Präsentation vom Montag zum Golf VII. Analysten lobten zudem den optimistischen Tenor des Konzerns auf einer Auftaktveranstaltung zum Verkaufsstart des neuen Golf-Modells. BMW gewannen 1,02 Prozent. Auch im September erzielten die Münchner einen Absatzrekord.

Besonders deutlich nach unten ging es für RWE mit minus 0,95 Prozent. Der Versorger könnte seine Ziele für den Verkauf von Unternehmensteilen nicht ganz überraschend verfehlen, sagten Börsianer. In diesem Fall würden weitere Einschnitte bei den Kosten und den Investitionen angestrebt. Das habe der designierte RWE-Finanzchef Bernhard Günther auf einer Konferenz in London gesagt.