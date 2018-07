Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund des schwelenden Honorarstreits zwischen Ärzten und Kassen wollen rund 30.000 Mediziner und Praxismitarbeiter am Mittwoch auf die Straße gehen. Wie ein Sprecher der Allianz deutscher Ärzteverbände am Dienstag in Berlin sagte, sind im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags in mehr als 30 Orten Kundgebungen vor örtlichen Zweigstellen der Krankenkassen geplant, darunter in Berlin, Düsseldorf und München. Vielerorts sollen Praxen ganz oder teilweise geschlossen bleiben.

