Berlin (AFP) In einer feierlichen Zeremonie ist am Dienstag das Bundeswehrlager in Faisabad an die afghanischen Behörden übergeben worden. Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) würdigte diesen Schritt in einer Erklärung als Beweis dafür, dass die Umsetzung der internationalen Afghanistan-Strategie vorankomme. Trotz "Rückschlägen und Schwierigkeiten" rücke das Ziel der vollständigen Übergabe der Sicherheitsverantwortung und des Abzugs der internationalen Truppen bis Ende 2014 immer näher, erklärte Westerwelle in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.