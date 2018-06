Brüssel (AFP) Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat mit Blick auf den türkisch-syrischen Grenzkonflikt zur Besonnenheit gemahnt. Deutschland stehe "fest an der Seite" des NATO-Landes Türkei, sagte de Maizière am Dienstag in Brüssel vor einem Treffen mit seinen NATO-Kollegen. "Wir halten es für richtig, dass die Türkei entschlossen und besonnen reagiert hat und reagieren wird. Und alle sollten daran arbeiten, dass es dabei bleibt."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.