Luxemburg (AFP) Elf EU-Länder haben sich dafür ausgesprochen, im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit eine Finanzstransaktionssteuer einzuführen. Das sagte EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta am Dienstag bei Beratungen der EU-Finanzminister am Dienstag in Luxemburg. Für eine gemeinsames Vorgehen im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit sind neun EU-Länder notwendig.

