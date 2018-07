Köln (SID) - Die Kölner Haie haben sich von der ersten Saisonniederlage am Freitag gut erholt und in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zum Abschluss des neunten Spieltages der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) besiegte der achtmalige Meister den EHC München mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) und festigte damit die Tabellenführung vor Vize-Champion Adler Mannheim.

Brett Breitkreuz hatte die Haie schon nach rund zwei Minuten in Führung gebracht, ehe Neuzugang Ales Kranjc im zweiten Drittel erhöhte. Rok Ticar sorgte zur Hälfte des dritten Durchgangs für die Entscheidung. In der Tabelle liegen die Kölner, die am Freitag das Spitzenspiel bei den Augsburger Panthern mit 2:3 verloren hatten, mit 22 Punkten in Führung. Der EHC München steht mit nur sieben Zählern als 13. auf dem vorletzten Platz.