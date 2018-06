Berlin (dpa) - Die neu verpflichteten Eisbären-Stars Claude Giroux und Daniel Brière haben zum ersten Mal deutsches Eis betreten. Das Duo aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gab im Berliner Wellblechpalast sein Trainingsdebüt für den DEL-Meister.

Gut 200 Schaulustige und mehrere Kamerateams waren zur Premiere gekommen. Bereits am Flughafen Tegel hatten viele Journalisten und mehrere TV-Teams Giroux und Brière in Empfang genommen. Nach der Ankunft in der deutschen Hauptstadt ging es für die beiden Kanadier direkt weiter zum Training. Das Duo bleibt bis zum Ende des Lockouts bei den Eisbären. «Das kann zwei Wochen, aber auch zwei Monate dauern», sagte Eisbären-Manager Peter John Lee. «Egal, wie lange die beiden da sind, sind für uns ein Glücksbringer», fügte er hinzu.