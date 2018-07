Berlin (dpa) - Um Strompreissteigerungen durch die Energiewende abzufedern, will die Regierung eine Energieberatung für alle. Bis 2020 solle allen Haushalten die Möglichkeit gegeben werden, eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen, nach Möglichkeit auch kostenlos, sagte Umweltminister Altmaier nach einem Runden Tisch mit Energiebranche, Kommunen, Verbraucherschützern und Vertretern von Wohlfahrtsverbänden. Die Opposition sprach von reiner Symbolpolitik. Die Regierung selbst treibe mit immer mehr Industrie-Rabatten bei der Ökoenergie-Förderung die Strompreise der Bürger in die Höhe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.