Athen (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem ersten Griechenland-Besuch seit Beginn der Euro-Schuldenkrise eingetroffen. Die Maschine der Kanzlerin landete am Mittag auf dem Flughafen von Athen. In der griechischen Hauptstadt sind Gespräche mit Regierungschef Antonis Samaras und Staatspräsident Karolos Papoulias geplant. Für den Besuch sind in der griechischen Hauptstadt massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Opposition und Gewerkschaften haben zu Protesten gegen die Sparauflagen aufgerufen.

