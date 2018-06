Athen (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel reist heute erstmals seit Beginn der Euro-Schuldenkrise nach Griechenland. Bei dem eintägigen Besuch in Athen sind Gespräche mit Regierungschef Antonis Samaras und Staatspräsident Karolos Papoulias geplant. Außerdem will Merkel mit griechischen und deutschen Unternehmern sprechen. Für den Besuch sind in Athen massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, mehrere Tausend Polizisten sollen im Einsatz sein. Die linke Opposition und Gewerkschaften haben zu Protesten gegen Sparauflagen aufgerufen, die Griechenland für internationale Hilfen umsetzen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.