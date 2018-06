Athen (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu ihrem ersten Besuch seit Beginn der Euro-Schuldenkrise in Griechenland eingetroffen. Ministerpräsident Antonis Samaras begrüßte Merkel am Dienstag auf dem Athener Flughafen mit militärischen Ehren.

Bei dem eintägigen Besuch sind Gespräche mit Samaras und Staatspräsident Karolos Papoulias geplant. Zudem will die Kanzlerin griechische und deutsche Unternehmer treffen.

Während Merkels Aufenthalt gelten in der griechischen Hauptstadt massive Sicherheitsvorkehrungen, mehrere tausend Polizisten sollen im Einsatz sein. Opposition und Gewerkschaften haben zu Protesten gegen Sparauflagen aufgerufen, die der hoch verschuldete Euro-Partner für internationale Hilfen umsetzen soll.

Schon kurz vor der Landung Merkels hatte in der griechischen Hauptstadt die erste Demonstration begonnen. Am zentralen Omonoia Platz versammelten sich einige hundert Mitglieder und Anhänger der Kommunistischen Partei (KKE). «Jetzt Volksaufstand gegen die Sparpolitik», skandierten sie. Laut Staatsfernsehen wurden rund 20 verdächtige Jugendliche in Polizeigewahrsam genommen.