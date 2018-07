Paris (AFP) Der Giftstoff Bisphenol A soll in Frankreich ab Mitte 2015 aus sämtlichen Lebensmittel-Verpackungen verbannt werden. Für Verpackungen von Nahrungsmitteln für Kleinkinder soll das Verbot bereits ab dem kommenden Jahr gelten. Eine entsprechende Gesetzvorlage verabschiedete am Dienstag der französische Senat in Paris. In Babyfläschchen ist die Chemikalie bereits seit Mitte vergangenen Jahres EU-weit verboten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.