Paris (AFP) Kürzere Schultage, dafür aber eine Abkehr vom bislang unterrichtsfreien Mittwoch, besser ausgebildete Lehrer und weniger Schulabbrecher: Der französische Präsident François Hollande will das vielfach kritisierte Schulsystem seines Landes gründlich umkrempeln. Die Schulbildung sei eine Priorität seiner Regierung, sagte der sozialistische Staatschef am Dienstag bei der Vorstellung der geplanten Schulreform an der Pariser Sorbonne. Unter anderem müsse die Zahl der Schüler, die eine Klasse wiederholen müssen, und die der Schulabgänger ohne Abschluss verringert werden.

