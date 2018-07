Madrid (SID) - Bayern Münchens 40-Millionen-Mann Javi Martínez kann der Champions-League-Pleite bei BATE Borissow doch noch etwas Positives abgewinnen: Durch die überraschende 1:3-Niederlage am vergangenen Dienstag sieht sich der Spanier bestens auf das WM-Qualifikationsspiel des Europameisters in Weißrussland am Freitag vorbereitet.

"Weißrussland hat viele Spieler von BATE im Kader, sie werden ähnlich robust auftreten", sagte Martinez. Borissow sei ein Team, das auf Konter lauere und im Defensivbereich nicht viele Fehler mache. Dies gelte auch für den kommenden Gegner des Welt- und Europameisters: "Wir haben aber noch ein paar Tage, um uns auf sie vorzubereiten."