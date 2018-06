Gelsenkirchen (dpa) - Fußballprofi Christoph Metzelder plant nach dieser Saison seinen Abschied vom Bundesligisten FC Schalke 04. Das kündigte der ehemalige Nationalspieler im Fachmagazin «RevierSport» an.

«Ich gehe im Hinblick auf die derzeitige Situation davon aus, dass im Sommer für mich in Schalke Schluss ist. In diese Richtung gehen auch meine Planungen», erklärte Metzelder. Er hätte für eine mögliche Entscheidung des Clubs, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, Verständnis: «Das ist eigentlich auch die Pflicht des Vereins, wenn ich sehe, was da aus der Jugend rauskommt.»

Eine Entscheidung, was er nach seiner Zeit auf Schalke machen wolle, möchte Metzelder im Frühjahr 2013 treffen: «Das steht noch nicht an und kommt auch darauf an, was sich an Optionen, vielleicht auch im Ausland, für mich ergeben wird.»

Seit seinem Wechsel von Real Madrid zum FC Schalke bestritt der frühere Dortmunder Metzelder 48 Bundesligaspiele für den Club. In dieser Saison wurde er von Trainer Huub Stevens noch nicht eingesetzt, hatte aber auch erneut mit Verletzungen zu kämpfen.