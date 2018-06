Buenos Aires (SID) - Fans des argentinischen Fußball-Erstligisten River Plate haben am Montag in Buenos Aires mit einem knapp acht Kilometer langen Banner in den Vereinsfarben rot und weiß für Aufsehen gesorgt. Die 7829,74 m lange und 4,5 m breite Flagge wurde in einer über dreistündigen Prozession enthüllt und von über 50.000 Anhängern der "Millonarios" gehalten. Das teilten die Organisatoren, die auf einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde hoffen, mit.

Die Parade endete am River-Plate-Stadion El Monumental, wo der Weltpokalsieger von 1986 am Montagabend gegen Godoy Cruz mit 5:0 gewann. River Plate war 2011 erstmals abgestiegen und belegt nach dem Aufstieg nach zehn Spieltagen den achten Platz.