Leverkusen (SID) - Sportdirektor Rudi Völler von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich für eine Rückkehr von Stefan Kießling in die Nationalmannschaft stark gemacht. "Wenn Stefan weiter seine Leistung bringt, dann wird es für Joachim Löw immer schwieriger, an ihm vorbei zu kommen", sagte Völler der Bild-Zeitung und fügte an: "Stefans Ziel muss die WM 2014 sein. Er ist noch zu jung, um seine DFB-Karriere zu beenden."

Der 28 Jahre alte Stürmer bestritt das bisher letzte seiner sechs Länderspiele (kein Tor) bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. In dieser Spielzeit hat Kießling in sieben Bundesligaspielen bereits vier Treffer erzielt. Zuletzt traf er beim 2:2 der Werkself beim VfB Stuttgart doppelt.