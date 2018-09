Berlin (dpa) - In den Honorarstreit der Kassenärzte mit den Krankenkassen ist Bewegung gekommen. Spitzenvertreter von Ärzten und Kassen suchten in stundenlangen Verhandlungen nach einem Kompromiss. Eine Einigung schien nach Angaben aus Verhandlungskreisen am Abend greifbar. Dennoch dürften viele Patienten morgen vor verschlossenen Arztpraxen stehen. Zehntausende niedergelassene Ärzte und Medizinische Fachangestellte wollen in zahlreichen Städten für mehr Freiheiten gegenüber den Kassen und mehr Geld protestieren.

