Rüsselsheim (dpa) - Nach der Brechdurchfall-Epidemie in Ostdeutschland will der Caterer Sodexo die betroffenen Kinder mit Gutscheinen in Höhe von je 50 Euro entschädigen. Das teilte das Unternehmen mit. Die Gutscheine könnten bei einem Berliner Verlag für Bücher, Lernmittel oder Nachhilfeangebote genutzt werden. Nach dem Abschlussbericht waren aus China importierte Erdbeeren die Ursache, dass mehr als 11 000 Menschen an Brechdurchfall erkrankten. Sodexo hat die Zusammenarbeit mit dem Zulieferer gestoppt.

