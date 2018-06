Hamburg (SID) - Rückraumspieler Marcin Lijewski vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg hat die Operation am rechten Sprunggelenk gut überstanden. Bei dem 45-minütigen Eingriff wurde am Dienstag Narbengewebe einer vorherigen Operation entfernt und ein darin eingewachsener Nerv wieder freigelegt. "Jetzt liegt es eigentlich nur an der Wundheilung, wann Marcin wieder trainieren kann. Nach rund einer Woche wird er wieder Fahrrad fahren und Krafttraining machen können", sagte HSV-Mannschaftsarzt Oliver Dierk nach der OP.

Defenitiv fehlen wird der 35-jährige Linkshänder seinem Klub im Auswärtsspiel bei der GWD Minden am Mittwoch (19.00 Uhr). Neben Lijewski muss Trainer Martin Schwalb auch auf die Langzeitverletzten Oscar Carlén, Johannes Bitter und Torsten Jansen verzichten. Zudem ist der Einsatz von Kapitän Pascal Hens (Muskelfaserriss in der Fußsohle) fraglich.