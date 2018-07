Tokio (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht beim neuen Programm der Europäischen Zentralbank zum Ankauf von Staatsanleihen hochverschuldeter Euroländer wegen der geforderten Teilnahmebedingungen "bedeutende Risiken". Das Programm besitze "größere Glaubwürdigkeit (...), doch ist es bedeutenden Risiken ausgesetzt, die mit politischen Faktoren und seiner Umsetzung zusammenhängen", schrieb der Fonds in seinem am Mittwoch (Ortszeit) in Tokio vorgestellten Bericht zur Finanzstabilität.

