München (dpa) - Sir Ben Kingsley (68), Oscar-Gewinner («Gandhi», «Schindlers Liste»), beklagt die Unsicherheit mancher Männer.

«Ich denke, dass die Rolle des Mannes neu definiert werden muss. Zurzeit herrscht dort etwas Chaos», sagte Kingsley der Zeitschrift «GQ», die ihn als «Mann des Jahres» in der Kategorie «Legende» auszeichnen will. «Männer wissen nicht mehr, wie sie sich zu verhalten haben», fügte der 68-Jährige hinzu und gab ein Beispiel: «Halten Sie jemandem die Tür auf oder nicht? Zögern Sie jetzt? Das finde ich sehr traurig. Sie sollten da nicht zögern müssen. Wenn Sie jemandem die Tür aufhalten möchten, dann tun Sie es einfach. Es ist kein politischer Akt.» Die Zeitschrift will ihre «GQ Männer des Jahres»-Auszeichnungen am 26. Oktober in Berlin vergeben. Dazu wolle Kingsley selbst kommen, kündigte das Blatt an.

GQ Männer des Jahres